22 мая, 17:00

Появилось видео задержания Бритни Спирс из-за нетрезвого вождения

Видео: TMZ

Журналисты узнали подробности задержания американской певицы Бритни Спирс, произошедшего в марте. Таблоид TMZ опубликовал видео с полицейских камер. На них запечатлено, как поп-звезда проходит первичный допрос.

На записи видно, что артистка задает вопросы полицейским и якобы интересуется своим телефоном. По словам стражей порядка, он находился у нее в сумке. Также они сообщили о том, что артистка периодически начинала разговаривать с британским акцентом, а также могла перейти на детский голос.

Из полицейского отчета следует, что представители правоохранительных органов чувствовали исходящий от Спирс запах алкоголя. Певица заявила, что выпила один коктейль несколько часов назад, и подчеркнула, что у нее высокая устойчивость к спиртному.

"Я, наверное, могу выпить четыре бутылки вина и при этом заботиться о вас. Я – ангел", – якобы сказала поп-звезда.

Также в отчете упоминается, что в сумке артистки нашли несколько рецептурных препаратов. Причем один из них был без назначенного рецепта. В автомобили обнаружили пустой бокал. Сама певица отказалась проходить часть тестов.

Полицейские остановили автомобиль Спирс 4 марта в Калифорнии, в округе Вентура. Очевидцы утверждали, что ее машина опасно тормозила, резко перестраивалась и могла задеть других участников движения. Еще один человек сообщил о "возможном пьяном водителе", чуть не столкнувшимся с другими машинами. В итоге певицу задержали.

Спирс в апреле отправилась на лечение в реабилитационный центр. В мае стало известно, что поп-артистка признала вину и заключила сделку со следствием. Ее приговорили к 12 месяцам условно, назначил ей штраф в размере 571 доллара и 1 день тюремного заключения, который засчитали как уже отбытый во время задержания.

