22 мая, 17:00Шоу-бизнес
Появилось видео задержания Бритни Спирс из-за нетрезвого вождения
На записи видно, что артистка задает вопросы полицейским и якобы интересуется своим телефоном. По словам стражей порядка, он находился у нее в сумке. Также они сообщили о том, что артистка периодически начинала разговаривать с британским акцентом, а также могла перейти на детский голос.
"Я, наверное, могу выпить четыре бутылки вина и при этом заботиться о вас. Я – ангел", – якобы сказала поп-звезда.
Также в отчете упоминается, что в сумке артистки нашли несколько рецептурных препаратов. Причем один из них был без назначенного рецепта. В автомобили обнаружили пустой бокал. Сама певица отказалась проходить часть тестов.
Полицейские остановили автомобиль Спирс 4 марта в Калифорнии, в округе Вентура. Очевидцы утверждали, что ее машина опасно тормозила, резко перестраивалась и могла задеть других участников движения. Еще один человек сообщил о "возможном пьяном водителе", чуть не столкнувшимся с другими машинами. В итоге певицу задержали.
Спирс в апреле отправилась на лечение в реабилитационный центр. В мае стало известно, что поп-артистка признала вину и заключила сделку со следствием. Ее приговорили к 12 месяцам условно, назначил ей штраф в размере 571 доллара и 1 день тюремного заключения, который засчитали как уже отбытый во время задержания.