Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 18:19

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Бритни Спирс продала компании Primary Wave права на Baby One More Time и Gimme More

"Историческая сделка": Бритни Спирс продала права на свои главные хиты

Певица Бритни Спирс продала часть прав на свой музыкальный каталог компании Primary Wave, сумма сделки может составлять около 200 миллионов долларов, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не чувствую, что меня уважают"

Фото: legion-media.com/ZUMA Press./Laura Farr

Компания Primary Wave приобрела часть прав на музыкальный каталог Бритни Спирс. В него вошли такие хиты, как Oops! … I Did It Again!, Baby One More Time, Crazy, Gimme More, Circus, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.

Точная сумма сделки не разглашается, но сообщается, что она сопоставима с продажей прав певцом Джастином Бибером в 2023 году. Сделку со Спирс заключили 30 декабря 2025-го.

"Точная сумма в долларах не указана в документах, но наши источники охарактеризовали соглашение как историческую сделку на уровне сделки Джастина Бибера на 200 миллионов долларов, которую он заключил, продав права на свою музыку", – написали СМИ.

По данным СМИ, продажа прав на музыку позволяет артистам получить единовременную финансовую выгоду и освобождает их от управления всем каталогом музыки. Правообладатель может разрешить использовать выкупленные композиции в рекламных целях, в фильмах и позволить другим артистам делать ремиксы.

На фоне сделки пользователи вспомнили, что в начале 2026 года Спирс в социальных сетях заявила, что собирается вернуться на сцену. Бритни выразила надежду, что когда-нибудь выступит вместе с одним из своих сыновей в Великобритании и Австралии. Певица назвала парня звездой и пожелала ему удачи. Однако выступать на сцене в США она отказалась.

"В этом году отправлю это пианино моему сыну. Я никогда больше не буду выступать в США по очень чувствительным для меня причинам", – написала Бритни.

Кроме новостей о возобновлении карьеры, певица периодически рассказывает подписчикам в социальной сети о сложностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Например, в феврале певица заявила об издевательствах со стороны персонала: по словам Бритни, ее отказались пускать в собственный дом.

Спирс уточнила, что персонал не хотел открывать ей ворота, хотя охранники видели по камерам, что подъехала именно она. Певице пришлось пытаться экстренно связаться с другими работниками, чтобы заставить их пустить ее на территорию.

"В последнее время я не чувствую, что меня уважают. Я молюсь, чтобы исчезло ощущение, будто мной манипулируют и издеваются надо мной", – пожаловалась Спирс.

В декабре 2025 года певица напугала фанатов странным поведением на отдыхе в Мексике. В Сеть попали кадры с курорта, на которых певица была запечатлена в машине с розовой переноской для детской куклы в руках.

За день до этого папарацци сфотографировали певицу в баре отеля с фитнес-тренером, которого Бритни представила как двоюродного брата. При этом исполнительница была с напитком в руке и не заметила, как ее грудь оголилась.

Спирс ранее уже появлялась на публике с куклой в виде ребенка все в той же Мексике. В апреле 2025-го ее запечатлели, когда она выходила из самолета, а телохранитель нес на руках игрушку. Поклонники артистки в Сети выразили мнение, что певице снова требуется помощь врачей.

В свою очередь, в октябре 2025 года певица попала в ДТП, перед этим едва не сбив свою подругу на парковке. Артистка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто. Это произошло после того, как Спирс, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения вышла из ресторана в компании женщины и села за руль.

Скандальные мемуары бывшего

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss; Shea Walsh

Инцидент с автомобилем произошел после того, как стало известно, что бывший супруг певицы, танцор Кевин Федерлайн, выпустил мемуары об их браке.

В своей книге Федерлайн утверждал, что заставал бывшую супругу, стоящую с ножом рядом с кроватями их спящих сыновей Шона и Джейдена.

Также, по его словам, однажды он застал жену за употреблением запрещенных веществ, когда она еще кормила грудью их детей. По версии Федерлайна, на вечеринке в честь выхода ее альбома 2006 года он увидел Спирс и ее коллегу‑актрису с наркотиками.

"На обеих были возмутительные парики. У Бритни он был ярко‑синего цвета. Я глазам не поверил. Они даже не пытались скрываться", – вспоминал он.

Сама певица отвергла обвинения экс‑мужа, назвав их клеветой, и подчеркнула, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, а слухи об этом распространяются намеренно для создания негативного образа.

"Если вы меня знаете, вы никогда не поверите в слухи о моем психическом расстройстве или алкоголизме. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью", – написала Спирс в своих соцсетях.

Певица также отметила, что всегда молила о спокойной жизни со своими сыновьями, однако "они росли в атмосфере неуважения" к ней. По ее словам, один из сыновей видел артистку всего 45 минут за последние пять лет, другой – лишь четыре раза.

На защиту Спирс встал ее первый муж, Джейсон Александр. Он опубликовал в соцсетях заявление, в котором выразил разочарование мемуарами Федерлайна и обвинил его в том, что он "упустил важные моменты" из их общей истории. По мнению Александра, книга превратила личные страдания Спирс в коммерческий проект.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика