Бритни Спирс продала компании Primary Wave права на Baby One More Time и Gimme More

Певица Бритни Спирс продала часть прав на свой музыкальный каталог компании Primary Wave, сумма сделки может составлять около 200 миллионов долларов, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не чувствую, что меня уважают"

Компания Primary Wave приобрела часть прав на музыкальный каталог Бритни Спирс. В него вошли такие хиты, как Oops! … I Did It Again!, Baby One More Time, Crazy, Gimme More, Circus, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.

Точная сумма сделки не разглашается, но сообщается, что она сопоставима с продажей прав певцом Джастином Бибером в 2023 году. Сделку со Спирс заключили 30 декабря 2025-го.

"Точная сумма в долларах не указана в документах, но наши источники охарактеризовали соглашение как историческую сделку на уровне сделки Джастина Бибера на 200 миллионов долларов, которую он заключил, продав права на свою музыку", – написали СМИ.

По данным СМИ, продажа прав на музыку позволяет артистам получить единовременную финансовую выгоду и освобождает их от управления всем каталогом музыки. Правообладатель может разрешить использовать выкупленные композиции в рекламных целях, в фильмах и позволить другим артистам делать ремиксы.

На фоне сделки пользователи вспомнили, что в начале 2026 года Спирс в социальных сетях заявила, что собирается вернуться на сцену. Бритни выразила надежду, что когда-нибудь выступит вместе с одним из своих сыновей в Великобритании и Австралии. Певица назвала парня звездой и пожелала ему удачи. Однако выступать на сцене в США она отказалась.

"В этом году отправлю это пианино моему сыну. Я никогда больше не буду выступать в США по очень чувствительным для меня причинам", – написала Бритни.

Кроме новостей о возобновлении карьеры, певица периодически рассказывает подписчикам в социальной сети о сложностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Например, в феврале певица заявила об издевательствах со стороны персонала: по словам Бритни, ее отказались пускать в собственный дом.

Спирс уточнила, что персонал не хотел открывать ей ворота, хотя охранники видели по камерам, что подъехала именно она. Певице пришлось пытаться экстренно связаться с другими работниками, чтобы заставить их пустить ее на территорию.

"В последнее время я не чувствую, что меня уважают. Я молюсь, чтобы исчезло ощущение, будто мной манипулируют и издеваются надо мной", – пожаловалась Спирс.

В декабре 2025 года певица напугала фанатов странным поведением на отдыхе в Мексике. В Сеть попали кадры с курорта, на которых певица была запечатлена в машине с розовой переноской для детской куклы в руках.

За день до этого папарацци сфотографировали певицу в баре отеля с фитнес-тренером, которого Бритни представила как двоюродного брата. При этом исполнительница была с напитком в руке и не заметила, как ее грудь оголилась.

Спирс ранее уже появлялась на публике с куклой в виде ребенка все в той же Мексике. В апреле 2025-го ее запечатлели, когда она выходила из самолета, а телохранитель нес на руках игрушку. Поклонники артистки в Сети выразили мнение, что певице снова требуется помощь врачей.

В свою очередь, в октябре 2025 года певица попала в ДТП, перед этим едва не сбив свою подругу на парковке. Артистка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто. Это произошло после того, как Спирс, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения вышла из ресторана в компании женщины и села за руль.

Скандальные мемуары бывшего

Инцидент с автомобилем произошел после того, как стало известно, что бывший супруг певицы, танцор Кевин Федерлайн, выпустил мемуары об их браке.

В своей книге Федерлайн утверждал, что заставал бывшую супругу, стоящую с ножом рядом с кроватями их спящих сыновей Шона и Джейдена.

Также, по его словам, однажды он застал жену за употреблением запрещенных веществ, когда она еще кормила грудью их детей. По версии Федерлайна, на вечеринке в честь выхода ее альбома 2006 года он увидел Спирс и ее коллегу‑актрису с наркотиками.

"На обеих были возмутительные парики. У Бритни он был ярко‑синего цвета. Я глазам не поверил. Они даже не пытались скрываться", – вспоминал он.

Сама певица отвергла обвинения экс‑мужа, назвав их клеветой, и подчеркнула, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, а слухи об этом распространяются намеренно для создания негативного образа.

"Если вы меня знаете, вы никогда не поверите в слухи о моем психическом расстройстве или алкоголизме. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью", – написала Спирс в своих соцсетях.

Певица также отметила, что всегда молила о спокойной жизни со своими сыновьями, однако "они росли в атмосфере неуважения" к ней. По ее словам, один из сыновей видел артистку всего 45 минут за последние пять лет, другой – лишь четыре раза.

На защиту Спирс встал ее первый муж, Джейсон Александр. Он опубликовал в соцсетях заявление, в котором выразил разочарование мемуарами Федерлайна и обвинил его в том, что он "упустил важные моменты" из их общей истории. По мнению Александра, книга превратила личные страдания Спирс в коммерческий проект.