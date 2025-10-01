Daily Mail: работа над байопиком о Бритни Спирс почти остановилась из-за поведения певицы

Съемки байопика о Бритни Спирс практически заморожены из-за поведения певицы, утверждают зарубежные СМИ. Что еще известно о судьбе экранизации ее автобиографии, читайте в материале Москвы 24.

"Нестабильное поведение"

О планах экранизировать автобиографию Бритни Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне") стало известно в августе 2024 года, когда компания Universal Pictures приобрела на нее права. Режиссером выбрали Джона М. Чу, снявшего мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" и "Шаг вперед", а продюсером стал Марк Платт, работавший над "Русалочкой", "Круэллой" и "Ла-Ла Лендом". Поп-звезда подтвердила в соцсетях, что трудится над "секретным проектом" с Платтом, чьи фильмы так любит.

Назвали инсайдеры и имена актрис, претендующих на главную роль. В частности, мелькали кандидатуры Сабрины Карпентер, Милли Бобби Браун и Сидни Суини. Кроме того, сайт Life and Style Magazine написал, что воплотить Спирс на экране могут либо Натали Портман либо Селена Гомес. При этом претендентку должна одобрить лично Бритни.

Однако спустя год производство оказалось под угрозой срыва из-за "нестабильного поведения" певицы, написало издание Daily Mail. Источник сообщил, что Джону М. Чу сложно договориться о регулярных встречах с исполнительницей, в то время как от нее требуется деятельное участие в процессе съемок и подборе актрисы на главную роль. Также до сих пор не написан сценарий, не начат кастинг, а команда, включая постановщика, занята другими картинами.





источник, знакомый с ситуацией В проекте не наблюдается особого прогресса.

Это не первые слухи о том, что поведение Бритни мешает работе съемочной группы. В феврале 2025 года издание The Sun со ссылкой на инсайдера писало, что Спирс часто меняет мнение о фильме и стремится участвовать в каждом этапе работы. По словам собеседника СМИ, как только команда выбирает определенное направление и курс, певица немедленно требует изменений.

В июле 2025 года сайт RadarOnline вовсе утверждал, что между Спирс и режиссером начался конфликт. Инсайдер уточнил, что причиной разлада стал страх исполнительницы, связанный с очередным обнародованием ее личной жизни.

"Она считает, что обсуждение ее прошлого может быть травмирующим и вызывать негативные мысли", – указал источник.

К слову, Бритни Спирс ранее уже становилась героиней документального фильма Framing Britney Spears, спродюсированного газетой The New York Times и вышедшего в 2021 году. Через несколько дней после премьеры Бритни опубликовала эмоциональный пост. Фанаты певицы предположили, что он посвящен скандальному фильму, в котором шла речь о карьере Спирс, журналистской травле и установки отцом опеки над ней в 2008 году.

"У каждого есть своя история, а также свой взгляд на чужие истории! У каждого своя отличная, яркая и прекрасная жизнь! Помните, что бы мы ни думали, что знаем о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с настоящим человеком, который остается за кадром!" – написала исполнительница.

Шокирующие подробности личной жизни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kino_diary

Бритни Спирс выпустила мемуары "Женщина во мне" в октябре 2023 года. Релиз книги был приурочен к 25-й годовщине дебюта ее хита Baby One More Time. По данным сайта Page Six, сумма контракта с певицей составляла около 15 миллионов долларов и вошла в число крупнейших книжных сделок.

В книге Бритни рассказала о музыке и работе на телевидении, материнстве и отношениях с близкими. Значительная часть автобиографии посвящена периоду опекунства: по условиям контроля отец певицы, Джейми Спирс, вел ее финансовые вопросы, отвечал за карьеру и здоровье почти 14 лет. Опекунство официально завершилось в ноябре 2021 года.

Также в мемуарах Спирс призналась, что во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком в начале 2000-х забеременела и сделала аборт. Пара встречалась с 1999 по 2002 год. В книге певица заявила, что Тимберлейк не хотел, чтобы она оставляла ребенка, так как считал их обоих слишком молодыми: на момент начала отношений им обоим было по 18 лет.

