Прощание с народным артистом Владимиром Сулимовым состоится 12 декабря

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сулимовым состоится 12 декабря в Театре Моссовета, сообщила ТАСС пресс-служба культурного учреждения.

Мероприятие начнется в 11:00.

О том, что артист скончался в возрасте 89 лет, стало известно 8 декабря. Сообщалось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Сулимов пришел в Моссовет в 1960 году, его в труппу принимал Юрий Завадский. В театре отметили, что он всегда оставался примером благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства.

Сулимов передавал свои знания и понимание театральной традиции студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам. За годы работы в Моссовете он создал более 70 театральных образов, каждый из которых останется в памяти зрителей и коллег.

Также актер снялся в 25 фильмах, включая "Шторм" и "Мятеж", а также в сериалах "Возвращение Титаника – 2" и "Огни большого города". Ему присвоены звания народного артиста России и заслуженного артиста РСФСР, а также орден Почета за вклад в культуру и искусство.