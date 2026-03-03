Первый за трое суток самолет из Дубая приземлился в Москве

Фото: depositphotos/nitinut380

В ночь на вторник, 3 марта, в московском аэропорту Внуково совершил посадку первый за трое суток рейс из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Борт авиакомпании Flydubai прибыл из Дубая в 03:44 по московскому времени. Подавляющее большинство пассажиров самолета – россияне, ожидавшие вылета с 28 февраля.

Также 3 марта из международного аэропорта Дубая отправились рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Возобновление полетов стало возможным благодаря частичному снятию ограничений на работу аэропортов эмирата.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ответом Исламской республики стали удары по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах Персидского залива.

Эти государства ввели запрет на использование воздушного пространства. Российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в этих государства.

В свою очередь, Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к работе по восстановлению полетов в страны Ближнего Востока.

Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что авиакомпания начнет с 3 марта выполнять вывозные рейсы из ОАЭ. В первую очередь перевозчик планирует вывезти пассажиров, которые должны были улететь 28 февраля.

Кроме того, "Аэрофлот" запросил слоты для выполнения полетов 4 марта и после. В данный момент ожидается подтверждение от аэропортов и авиавластей эмиратов.