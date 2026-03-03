Зеленский усомнился в своем участии в выборах на Украине

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что совсем не уверен, будет ли участвовать в будущих выборах в стране. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Зеленский считает, что Украина сможет провести выборы только после полного окончания конфликта, но никак не в условиях временного перемирия.

При этом отставки украинского президента потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также он выразил уверенность в том, что тот не сможет переизбраться, и заявил, что Зеленского "ненавидят буквально все".

Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Зеленский занимает 4-е место в рейтинге доверия граждан. Уточнялось, что он получил поддержку только от 49% жителей Украины.