03 марта, 17:16Политика
Израиль объявил о начале крупномасштабной волны ударов по Тегерану
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Израильская авиация приступила к новой волне атак на Тегеран, следует из заявления пресс-службы армии обороны государства (ЦАХАЛ).
Согласно сообщению, которое приводит ТАСС, удары будут масштабными, а их целью станут объекты инфраструктуры иранской столицы.
К настоящему моменту звуки взрывов уже были зафиксированы в некоторых районах города, передает агентство Mehr, не предоставив дополнительных деталей.
Военная операция против Исламской Республики стартовала 28 февраля. Инициаторами стали Израиль и США. В качестве ответной меры Иран атаковал еврейское государство и американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек. Одними из них стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.
Изначально, по словам президента США Дональда Трампа, новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. Однако Тегеран официально опроверг данное заявление, указав на невозможность диалога.
Более того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил главу Белого дома в том, что он ввел Ближний Восток в состояние хаоса своими "пустыми обещаниями".
