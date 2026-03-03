Израиль объявил о начале крупномасштабной волны ударов по Тегерану

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Израильская авиация приступила к новой волне атак на Тегеран, следует из заявления пресс-службы армии обороны государства (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, которое приводит ТАСС, удары будут масштабными, а их целью станут объекты инфраструктуры иранской столицы.

К настоящему моменту звуки взрывов уже были зафиксированы в некоторых районах города, передает агентство Mehr, не предоставив дополнительных деталей.

Военная операция против Исламской Республики стартовала 28 февраля. Инициаторами стали Израиль и США. В качестве ответной меры Иран атаковал еврейское государство и американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек. Одними из них стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Изначально, по словам президента США Дональда Трампа, новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. Однако Тегеран официально опроверг данное заявление, указав на невозможность диалога.

Более того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил главу Белого дома в том, что он ввел Ближний Восток в состояние хаоса своими "пустыми обещаниями".