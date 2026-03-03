Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 17:16

Политика

Израиль объявил о начале крупномасштабной волны ударов по Тегерану

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Израильская авиация приступила к новой волне атак на Тегеран, следует из заявления пресс-службы армии обороны государства (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, которое приводит ТАСС, удары будут масштабными, а их целью станут объекты инфраструктуры иранской столицы.

К настоящему моменту звуки взрывов уже были зафиксированы в некоторых районах города, передает агентство Mehr, не предоставив дополнительных деталей.

Военная операция против Исламской Республики стартовала 28 февраля. Инициаторами стали Израиль и США. В качестве ответной меры Иран атаковал еврейское государство и американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек. Одними из них стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Изначально, по словам президента США Дональда Трампа, новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. Однако Тегеран официально опроверг данное заявление, указав на невозможность диалога.

Более того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил главу Белого дома в том, что он ввел Ближний Восток в состояние хаоса своими "пустыми обещаниями".

Политолог объяснил наращивание интенсивности ударов Ирана по базам США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика