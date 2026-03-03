03 марта, 18:37Происшествия
Несколько автомобилей попали в ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва М125"
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.
По данным департамента, машины столкнулись в районе дома 16. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.
В транспортном ведомстве предупредили, что движение в сторону области затруднено. В связи с этим водителей призвали находить пути объезда.
Ранее автобус № 680 и трамвай № 7 столкнулись возле дома 1, корпуса 1, по Большой Черкизовской улице в Москве. В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства случившегося выяснят сотрудники ГАИ.
Машины загорелись после аварии на МКАД