Несколько автомобилей попали в ДТП на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

По данным департамента, машины столкнулись в районе дома 16. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

В транспортном ведомстве предупредили, что движение в сторону области затруднено. В связи с этим водителей призвали находить пути объезда.

Ранее автобус № 680 и трамвай № 7 столкнулись возле дома 1, корпуса 1, по Большой Черкизовской улице в Москве. В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства случившегося выяснят сотрудники ГАИ.