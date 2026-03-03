Тренер Скрипник: подготовку к забегам нужно начинать за 6–8 недель до старта

Любители спорта смогут поучаствовать в нескольких забегах, которые состоятся этой весной в столице. О том, где пройдут старты и как к ним подготовиться, разбиралась Москва 24.
Главные забеги
Несколько крупных забегов запланированы в столице этой весной: первым уже 5 апреля пройдет мероприятие под названием "Апрель". Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров по территории "Лужников" с видами на Воробьевскую набережную, главное здание Московского университета и Большую спортивную арену. Для желающих испытать себя регистрация открыта до 11 марта, а стоимость участия варьируется от 2 500 до 3 500 рублей.
Забег "Марьинская стрела" в парке 850-летия Москвы ждет любителей активного отдыха 19 апреля. Все желающие преодолеют дистанции от 1 до 30 километров. Любители северной ходьбы тоже могу принять участие в мероприятии, для них предусмотрены маршруты на 5, 7 и 10 километров. Стоимость участия составляет 1 500–2 200 рублей.
Московский полумарафон станет следующим крупным событием и пройдет 25–26 апреля. Спортсмены пробегут по центральным набережным, откуда откроются виды на главные достопримечательности столицы. Длина маршрута составит 21,1 километра. Для тех, кто зарегистрируется до 19 марта, взнос составит от 2 250 рублей.
Всероссийский полумарафон "Забег.рф", который состоится 23 мая, завершит весеннюю серию. Это масштабный проект с одновременным стартом в разных городах страны. Участникам предложат на выбор дистанции: 1, 5, 10 или 21,1 километра. Стоимость участия – от 2 100 до 4 305 рублей. На все старты необходимо предоставить медицинскую справку.
Подготовиться правильно
Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник рассказал Москве 24, что участникам апрельских забегов, особенно новичкам, нужно начинать подготовку уже сейчас. Оптимальный срок – за 6–8 недель до даты старта. При этом все должно происходить поэтапно, так как один из главных китов хорошего результата – регулярные занятия и последовательно растущая нагрузка.
Начинать нужно с чередования бега и ходьбы (в течение одной тренировки) три раза в неделю по 20–30 минут, отметил эксперт.
"На первой неделе это примерно 2–2,5 километра. Обязательны разминка и заминка, можно добавлять силовые упражнения с собственным весом: приседания, планку, подъемы по ступенькам, если есть возможность заниматься на стадионе. Занятий два-три раза в неделю в таком режиме для новичков вполне достаточно", – отметил эксперт.
На второй неделе достаточно трех тренировок в неделю по 2,5–3 километра с чередованием бега и ходьбы, добавил физиолог.
При этом отдыху нужно уделять особое внимание – это качественный сон, а по возможности сауна, массаж и другие реабилитационные процедуры, которые снижают риск травм и ускоряют восстановление. Если есть желание, можно рассмотреть прием поливитаминных комплексов, но только после обязательной консультации с врачом, добавил эксперт.
"Питание тоже имеет значение. За десять дней до старта долю углеводов в рационе стоит увеличить, потому что на полумарафонских дистанциях результат сильно зависит от запасов гликогена – особого типа углеводов, который накапливается в мышцах и печени", – пояснил Скрипник.
Он добавил, что до 70% рациона могут составлять углеводные продукты: каши, фрукты, даже сладости. Однако нельзя забывать и о белковой составляющей – примерно 1,5 грамма белка на килограмм веса в сутки. Это мясо, птица, морепродукты, молочные продукты, если нет индивидуальных реакций.
"За день-два до соревнований важны полный отдых и обязательный углеводный ужин. Перед самим забегом стоит съесть что-то из долгоиграющих углеводов – например, овсянку с бананом. В качестве альтернативы подойдет и зеленая гречка", – посоветовал эксперт.
Пить нужно по мере возникновения желания, но в другие дни стоит употреблять от 2,5 до 4 литров воды. На тренировках последней недели и на самих соревнованиях вместо нее можно использовать изотонические растворы, которые восполняют потерю углеводов и электролитов, указал Скрипник.
В свою очередь, врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов порекомендовал начинать тренировки к соревнованиям с занятий северной ходьбой.
"Это поможет подготовить не только мышцы и опорно-двигательный аппарат, но и дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Первая пара занятий должна быть посвящена быстрой ходьбе: сначала увеличивать темп до первого пота, потом снижать, походить какое-то время и снова наращивать темп", – отметил эксперт.
Он добавил, что это поможет подготовить организм к небольшим пробежкам. Не стоит забывать, что северная ходьба включает нагрузку на верхний плечевой пояс за счет работы с палками, это дает мощную подготовку для сердечно-сосудистой системы.
Эксперт добавил, что на пробежку можно взять бутылку с водой, добавив туда немного соли, поскольку во время занятий нарушается водно-солевой баланс и меняется текучесть крови.
"Тем, у кого есть проблемы с давлением, стоит следить за самочувствием при беге – важно наращивать нагрузку постепенно. Также нужно быть осторожным при остеопорозе (болезни хрупких костей), который развивается при вымывании кальция и магния из тканей при сидячем образе жизни", – предупредил Фролов.
Важно задуматься и об экипировке. Спортивный костюм должен быть легким и подходящим под погодные условия. Особое внимание нужно уделить стопам: не стоит жалеть денег на хорошие кроссовки. Носки желательно выбирать достаточно плотные, из хлопка с небольшим добавлением синтетики (примерно 20–27%), чтобы ноги "дышали", заключил Фролов.