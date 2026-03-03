Ученый Жуйко: жители западной части России не увидят лунное затмение 3 марта 2026 года

Жители нескольких регионов России смогут увидеть полное лунное затмение 3 марта. О том, как наблюдать за ним и какие еще астрономические явления ждут россиян в 2026–2027 годах, – в материале Москвы 24.

Взгляд в небо

Полное лунное затмение началось 3 марта в 11:45 по московскому времени. По данным Московского планетария, максимальная фаза наступит в 14:35, а в 17:24 спутник полностью выйдет из земной полутени.

Это астрономическое явление считается необычным за счет своего оттенка: во время полного затмения цвет Луны становится ярко-красным или даже кровавым. Об этом Москве 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

По его словам, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, земная атмосфера пропускает преимущественно красную часть спектра, которая и окрашивает спутник.



Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Что касается видимости затмения на территории России, то в западной части страны его не будет видно вовсе, так как оно произойдет в светлое время суток, когда Луна находится под горизонтом. Полное лунное затмение смогут наблюдать только жители восточных регионов: во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. Там затмение начнется сразу с наступлением темного времени суток.

Эксперт также отметил, что, вопреки распространенному мнению, ехать за город не обязательно.

"Луна – это второй по яркости объект после Солнца, она прекрасно видна независимо от городской засветки. Для более детального рассмотрения подойдет небольшой телескоп с увеличением всего 20 раз – тогда получится увидеть, как тень Земли постепенно заходит на лунный диск, меняя его фазу. Также можно использовать цифровой фотоаппарат с зумом на максимуме – это позволит сделать качественные снимки на память", – уточнил он.

При этом специалист подчеркнул, что до конца 2028 года полных лунных затмений больше не будет, только частные. В этот момент больше половины спутника будет скрываться в тени, но небольшой участок останется светлым. Ближайшее частное затмение, по его словам, ожидается 28 августа.

"Начнется оно сразу после захода Солнца и будет видно практически на всей территории страны, включая Москву. Причем, как и в случае с полной Луной, частную будет видно из любой точки города и области", – отметил астроном.

Парад планет и метеорный поток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем году россиян ждет еще несколько интересных астрономических явлений, рассказал Сергей Жуйко.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Например, парад планет, который пройдет 12 августа (Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун).

По его словам, для наблюдения потребуется телескоп с увеличением не менее чем в 200 раз, чтобы разглядеть детали каждой планеты. Нужно учитывать, что некоторые объекты, например Юпитер и Сатурн, видны невооруженным глазом, а вот Уран и Нептун без телескопа не увидеть, пояснил эксперт.

13 и 14 декабря 2026 года жители России смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды. Он считается самым мощным и стабильным потоком года, в пик которого в небе можно увидеть до 120–150 ярких вспышек в час.

"Он образован шлейфом астероида (3 200) Фаэтон, который ученые называют "выродившейся кометой", – отметил астроном.

Для наблюдения за метеорами, или падающими звездами, нужно уезжать от города, подальше от засветки, потому что метеоры достаточно слабые, заключил Жуйко.

Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов также отметил, что в августе 2026 года сложатся идеальные условия для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. По его словам, Луна не будет засвечивать небо, поэтому "шоу" будет особенно ярким, в отличие от прошлогоднего, когда максимум Персеид совпал с полнолунием.