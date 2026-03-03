Лавров заявил, что США не ограничатся желанием управлять Венесуэлой, Кубой и Ираном

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты могут не ограничиться желанием управлять Венесуэлой, Кубой и Ираном. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио допустил вариант, согласно которому США будут управлять исламской республикой.

"Так же, как они объявили, что они будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ также обратил внимание на высказывания американского президента Дональда Трампа и других чиновников в США, которые утверждают, что не будут руководствоваться "никакими принципами ООН". По его словам, происходящее в мире является отражением глубинных перемен и проблем в мировой политике, в мировой экономике.

Кроме того, российский министр напомнил, что по инициативе России и КНР в день атаки США и Израиля было созвано заседание Совета безопасности. Однако Штаты не позволяют принять какие-либо решения, противоречащие их интересам.

"Два других западных члена Совета безопасности – Франция и Британия – стараются дистанцироваться от того, что делает Вашингтон, и даже президент Трамп премьер-министра (Великобритании Кира. – Прим. ред.) Стармера публично критиковал за то, что он не предоставляет военную поддержку действиям Соединенных Штатов", – заключил Лавров.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате атак в Иране уже погибли 787 человек, включая верховного лидера республики Али Хаменеи. При этом Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".