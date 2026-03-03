В "Вашингтоне" подтвердили участие Овечкина в следующем матче НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин примет участие в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир, который опубликовал пост в соцсети X.

"Нет никаких опасений по поводу участия Овечкина в матче против "Юты", – отметил Карбери.

2 марта Овечкин пропустил тренировку клуба, сообщила в соцсети X журналистка Сэмми Силбер. Она добавила, что хоккеисту предоставили выходной.

Ранее глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил надежду, что Овечкин будет и дальше играть в лиге. При этом Беттмэн отметил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ будет принимать сам спортсмен.