03 марта, 17:32Спорт
В "Вашингтоне" подтвердили участие Овечкина в следующем матче НХЛ
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин примет участие в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир, который опубликовал пост в соцсети X.
"Нет никаких опасений по поводу участия Овечкина в матче против "Юты", – отметил Карбери.
2 марта Овечкин пропустил тренировку клуба, сообщила в соцсети X журналистка Сэмми Силбер. Она добавила, что хоккеисту предоставили выходной.
Ранее глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил надежду, что Овечкин будет и дальше играть в лиге. При этом Беттмэн отметил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ будет принимать сам спортсмен.
Овечкин обогнал Гретцки по очкам за один клуб НХЛ