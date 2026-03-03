Умер художник-иллюстратор газеты "Вечерняя Москва" Дмитрий Захаров

Фото: depositphotos/badboydt7

Умер художник-иллюстратор газеты "Вечерняя Москва" и журнала "Русский Newsweek" Дмитрий Захаров в возрасте 63 лет. Об этом рассказал ТАСС главред "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд Шарнауд.

"Да, подтверждаю. Прощание пройдет завтра (4 марта. – Прим. ред.) в 13:00", – сказал главный редактор издания, однако он не уточнил, где пройдет церемония.

Шарнауд Шарнауд не стал раскрывать причину смерти Захарова, сославшись на то, что "это дело семьи". В свою очередь, в окружении Захарова сказали РИА Новости, что художник боролся с четвертой стадией рака легкого.

Известно, что Захаров был сотрудником отдела инфографики "Вечерней Москвы" и проработал там более 10 лет. Прежде он занимал должность в арт-дирекции "Русского Newsweek".