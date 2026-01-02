Умер российский фотограф Валерий Плотников

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский фотограф Валерий Плотников умер на 83-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба губернатора и правительства города.

Свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам фотографа выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также назвал Плотникова непревзойденным мастером и отметил, что петербургская культура понесла большую утрату.

"Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени", – поделился он.

Как сообщил ТАСС журналист Владимир Шахиджанян, вошел в историю как автор снимков известных современников – актеров, режиссеров, певцов, композиторов, писателей и художников.

"Я сразу вспомнил 1958 год, когда на киностудии "Ленфильм" я руководил небольшим детским объединением "Юнфильм". Занимался у нас и 14-летний Валерий Плотников. Он обладал невероятным обаянием, внимательностью, трогательностью, трудолюбием и художественным чутьем. От своих сверстников он отличался взрослостью и серьезным подходом к жизни", – рассказал он.

По его словам, последнее время Плотников жил в Москве, однако скончался в больнице своего родного города. Шахиджанян отметил, что фотограф никогда не работал в штате – был "свободным художником", избрав для себя портретный жанр. Его обложки журнала "Советский экран" были узнаваемы и имели утонченный стиль.

"Если будете в Питере и случайно увидите памятник фотографу на Малой Садовой, то он стоит ровно напротив подъезда, где жил Валерий Плотников. У меня осталась несколько его прекрасных фотоальбомов. Светлая память", – заключил Шахиджанян.

Плотников – советский и российский фотограф. Он окончил школу при Академии художеств, а также художественный институт, в 1969 году завершил обучение во ВГИКе. Среди его работ – серии фотографий Владимира Высоцкого, Сергея Параджанова, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана.