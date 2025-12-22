Форма поиска по сайту

22 декабря, 16:20

Культура

Умер композитор детской музыки Сергей Баневич

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

Скончался российский композитор Сергей Баневич, который преимущественно писал музыку для детей. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Заслуженный деятель искусств России умер 21 декабря на 85-м году жизни. Информацию о церемонии прощания в Союзе композиторов пообещали сообщить позднее.

Баневич родился 2 декабря 1941 года в городе Оханске в Пермской области. В 1944-м его семья перебралась в Ленинград. Композитор проходил обучение в Ленинградском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова, а в 1966 году – Ленинградской консерватории.

Основу его творчества составляли композиции для музыкального театра, которые были созданы для детей и юношей, в том числе оперы "Белеет парус одинокий", "История Кая и Герды", "Сверчок на печи", "Двенадцать месяцев" и многие другие.

Помимо этого, представления с произведениями Баневича были показаны на сценах крупнейших оперных театров РФ, в том числе Мариинского, Большого, Михайловского, в детских музыкальных театрах в Петербурге и Москве, а также в Австрии, Германии, Польше, Словакии, Швейцарии и некоторых других странах.

Кроме того, композиции, созданные Баневичем, можно услышать в фильмах "Никколо Паганини", "Завещание профессора Доуэля", "Женский роман", "Агитбригада "Бей врага!", "Две женщины", а также в телеспектакле "Пиквикский клуб".

Баневич также является лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга, кавалером ордена Дружбы и создателем ежегодных международных детских музыкальных фестивалей в Петербурге.

