Путин допустил уход России с рынков ЕС на более выгодные

Фото: kremlin.ru

Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Евросоюз решит полностью отказаться от отечественного топлива. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Президент напомнил о планах ЕС ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, уже через месяц. При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими, вплоть до полного запрета.

"А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" – высказал свою точку зрения лидер.

При этом глава государства подчеркнул, в этом решении нет политической подоплеки. По его мнению, если ЕС все равно закроет рынок, то лучше России самой прекратить поставки и уйти на новые ниши, где есть надежные партнеры.

"Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух", – добавил Путин.

Тем не менее он уточнил, что поручит правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Также была затронута тема нынешней ситуации на европейских рынках. Российский президент предположил, что происходящее стало закономерным результатом ошибочной политики властей ЕС в энергетике, совершенно не соответствующей интересам народов этих стран.

В частности, он обратил внимание на отсутствие связи между ростом цен на газ в Европе и сокращением поставок.

"Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до 700 долларов. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках, из-за общей ситуации", – подметил глава страны.

Затрагивая тему американских энергетических компаний, лидер РФ выразил мнение, что они будут стремиться на те рынки, где спрос выше, руководствуясь исключительно экономическими интересами.

В результате, как указал Путин, европейский энергетический рынок может столкнуться с уходом некоторых традиционных поставщиков.

Ранее специалисты Минприроды РФ спрогнозировали воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году. Прирост с учетом "Стратегии-2050" и госпрограммы планируется сопоставимый с показателями 2025 года. По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата достиг 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил падение нефтегазовых доходов. Однако он заверил, что показатели будут частично компенсированы ростом доходов в других отраслях.