Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 21:07

Экономика

Путин допустил уход России с рынков ЕС на более выгодные

Фото: kremlin.ru

Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Евросоюз решит полностью отказаться от отечественного топлива. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Президент напомнил о планах ЕС ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, уже через месяц. При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими, вплоть до полного запрета.

"А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" – высказал свою точку зрения лидер.

При этом глава государства подчеркнул, в этом решении нет политической подоплеки. По его мнению, если ЕС все равно закроет рынок, то лучше России самой прекратить поставки и уйти на новые ниши, где есть надежные партнеры.

"Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух", – добавил Путин.

Тем не менее он уточнил, что поручит правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

Также была затронута тема нынешней ситуации на европейских рынках. Российский президент предположил, что происходящее стало закономерным результатом ошибочной политики властей ЕС в энергетике, совершенно не соответствующей интересам народов этих стран.

В частности, он обратил внимание на отсутствие связи между ростом цен на газ в Европе и сокращением поставок.

"Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до 700 долларов. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках, из-за общей ситуации", – подметил глава страны.

Затрагивая тему американских энергетических компаний, лидер РФ выразил мнение, что они будут стремиться на те рынки, где спрос выше, руководствуясь исключительно экономическими интересами.

В результате, как указал Путин, европейский энергетический рынок может столкнуться с уходом некоторых традиционных поставщиков.

Ранее специалисты Минприроды РФ спрогнозировали воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году. Прирост с учетом "Стратегии-2050" и госпрограммы планируется сопоставимый с показателями 2025 года. По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата достиг 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил падение нефтегазовых доходов. Однако он заверил, что показатели будут частично компенсированы ростом доходов в других отраслях.

"Деньги 24": аналитики начали пересматривать прогнозы по стоимости нефти

Читайте также


властьэкономика

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика