Песков заявил, что падение нефтегазовых доходов РФ компенсируется другими отраслями

Фото: kremlin.ru

Падение нефтегазовых доходов бюджета России частично компенсируется ростом доходов в других отраслях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов", – приводит его слова "Газета.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас российская экономика устойчива. Государство способно выполнять социальные обязательства.

По словам Пескова, Владимир Путин "держит руку на пульсе". Текущие сложности могут быть решены благодаря макроэкономической стабильности.

Ранее специалисты Минприроды РФ спрогнозировали воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году. По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата достиг 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров.