26 февраля, 16:48Политика
Россия и Белоруссия подписали 7 документов на заседании Высшего госсовета
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия и Белоруссия подписали 7 документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Список опубликован на сайте Кремля.
Заседание Высшего госсовета прошло в Москве с участием Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Среди подписанных постановлений – "О создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы", "Об основных вопросах к заседаниям Высшего государственного совета Союзного государства на 2026 год".
Также принята директива "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия". Вместе с тем подписаны резолюции "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства" и "О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства".
Отдельный документ касается организации трансграничных железнодорожных перевозок между приграничными регионами двух стран.
Ранее сообщалось, что Лукашенко во время своего визита в Кремль пошутил по поводу обращения "господин президент". Так к белорусскому лидеру обратился комендант Кремля Сергей Удовенко, на что президент сказал: "Твои слова – да Богу в уши".