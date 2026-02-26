Форма поиска по сайту

26 февраля, 16:48

Политика

Россия и Белоруссия подписали 7 документов на заседании Высшего госсовета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия и Белоруссия подписали 7 документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Список опубликован на сайте Кремля.

Заседание Высшего госсовета прошло в Москве с участием Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Среди подписанных постановлений – "О создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства", "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы", "Об основных вопросах к заседаниям Высшего государственного совета Союзного государства на 2026 год".

Также принята директива "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия". Вместе с тем подписаны резолюции "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства" и "О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства".

Отдельный документ касается организации трансграничных железнодорожных перевозок между приграничными регионами двух стран.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время своего визита в Кремль пошутил по поводу обращения "господин президент". Так к белорусскому лидеру обратился комендант Кремля Сергей Удовенко, на что президент сказал: "Твои слова – да Богу в уши".

