Байден заявил, что чаще других лидеров встречался с Путиным

Фото: AP Photo/Matt Kelley

Бывший американский президент Джо Байден утверждает, что встречался с Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Об этом он заявил во время выступления перед членами Демократической партии в Южной Каролине.

"Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер", – цитирует Байдена ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Байден якобы провел телефонный разговор с Путиным из-за встревоженности по Украине в 2021 году. По информации журналистов, звонок прошел после получения США разведданных о планах России по Украине.

У разведки якобы были данные о подготовке Путина к использованию послания Федеральному собранию "для обоснования военных действий на Украине". После этого Байден обеспокоился, поэтому сделал звонок.