28 февраля, 03:55

Происшествия
Unitel: как минимум 15 человек погибли во время падения самолета в Боливии

Минимум 15 человек погибли при крушении самолета в Боливии

Фото: телеграм-канал SHOT

Как минимум 15 человек погибли в результате падения военного самолета на трассу в Боливии. Об этом сообщает издание Unitel.

Точное число пострадавших устанавливается. Одна из городских больниц сообщила о поступлении десяти раненых.

Предварительно, самолет перевозил купюры по заказу Центробанка страны. В данный момент сотрудники полиции разгоняют людей от места крушения.

Самолет C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал на шоссе в городе Эль-Альто. Более десятка автомобилей были уничтожены. К месту ЧП прибыла пожарная служба.

Ранее гражданский самолет после вылета совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана. Инцидент произошел во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.

В Турции разбился самолет с начальником Генштаба Ливии на борту

