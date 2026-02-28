Unitel: как минимум 15 человек погибли во время падения самолета в Боливии

Фото: телеграм-канал SHOT

Как минимум 15 человек погибли в результате падения военного самолета на трассу в Боливии. Об этом сообщает издание Unitel.

Точное число пострадавших устанавливается. Одна из городских больниц сообщила о поступлении десяти раненых.

Предварительно, самолет перевозил купюры по заказу Центробанка страны. В данный момент сотрудники полиции разгоняют людей от места крушения.

Самолет C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал на шоссе в городе Эль-Альто. Более десятка автомобилей были уничтожены. К месту ЧП прибыла пожарная служба.

