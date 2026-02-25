Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По информации ведомства, экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Пилоты находятся под наблюдением врачей.

Район падения оцеплен, угрозы для населения и объектов инфраструктуры на земле нет. Причины случившегося выяснит специально созданная комиссия, уточнили в МО.

Ранее истребитель F-16 рухнул вскоре после вылета с 9-й главной авиабазы в турецком Балыкесире. В какой-то момент радиосвязь с воздушным судном оборвалась, затем спецслужбы обнаружили обломки самолета. Пилот погиб, причину крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.