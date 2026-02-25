Форма поиска по сайту

25 февраля, 19:17

Политика

Минпромторг РФ внес в кабмин полный перечень локализованных авто для работы в такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство промышленности и торговли России направило кабмину полный список локализованных машин для работы в такси. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий, передает ТАСС.

Министр выразил надежду, что в скором времени перечень будет рассмотрен в правительстве и утвержден. Он также уточнил, что китайский бренд Haval, который выпускает машины в России, был включен в список.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта. Минпромторг ранее публиковал первичный список автомобилей, которые подойдут под критерии. На тот момент им соответствовали более 20 моделей от 6 российских брендов.

Алиханов пояснял, что для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть 3 пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов и отдельное решение правительства.

Федеральную систему такси интегрируют с базой страховщиков в России

