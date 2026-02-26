В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

В Уфе врачи спасли 10-летнюю девочку, проглотившую 12 магнитных шариков. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе. Оказалось, что неделей ранее девочка проглотила 7 магнитных шариков, однако родители решили не обращаться к медикам. Через пару дней она проглотила еще несколько элементов.

В результате врачи обнаружили в пищеварительном тракте девочки 12 магнитных шариков. Рахматуллин охарактеризовал ситуацию как критическую, так как эти игрушки, оказываясь в разных петлях кишечника, начинают притягиваться друг к другу через стенки органов и вызывают некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит.

Медики приняли решение о проведении экстренной операции. Врачи вытащили магнитные шарики, предотвратив тяжелые последствия.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 6-летнего мальчика, который проглотил оливку целиком. Ребенок поступил в медучреждение с тошнотой. Выяснилось, что плод застрял в его желудке и разбух.

В результате возник риск закупорки кишечника. Медики извлекли инородное тело, проведя эндоскопию под наркозом. Позже состояние мальчика нормализовалось, и он был выписан.