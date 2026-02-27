Совбез ООН не обсуждал созыв заседания из-за ситуации между Афганистаном и Пакистаном

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совет безопасности ООН пока не обсуждал вопрос проведения экстренного заседания на фоне боевых действий между Афганистаном и Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана начались в шести приграничных провинциях 26 февраля. Кроме того, бои были зафиксированы вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает.

Пакистанские военные нанесли авиационный удар по столице Афганистана Кабулу. Кроме того под удары попали военные объекты и бойцы в провинциях Кандагар и Пактия.

Вооруженные силы Афганистана после авиаударов Пакистана начали ответную операцию на территории восточных провинций. Афганские военные уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что терпение Исламабада закончилось и теперь началась открытая война с Афганистаном. Он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.