TOLO News: самолет Пакистана сбит в небе над Афганистаном

Фото: depositphotos/KGriff

Афганские военные силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана. Об этом сообщает издание TOLO News.

Обстоятельства, при которых был сбит самолет, не уточняются. Информация о количестве жертв или пострадавших в результате крушения также не приводится.

В свою очередь, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о гибели 133 афганских военных и 200 пострадавших в результате пограничного конфликта. Кроме того, по его словам, армия Пакистана уничтожила 27 блокпостов Афганистана и взяла под контроль еще 9.

Ранее сообщалось, что пакистанские военные нанесли авиационный удар по столице Афганистана Кабулу. Кроме того, под удары попали военные объекты и бойцы в провинциях Кандагар и Пактия.

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана начались в шести приграничных провинциях 26 февраля. Кроме того, бои были зафиксированы вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает.