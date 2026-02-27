Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 03:40

Происшествия
Главная / Новости /

TOLO News: самолет Пакистана сбит в небе над Афганистаном

Пакистанский самолет сбили в воздушном пространстве Афганистана

Фото: depositphotos/KGriff

Афганские военные силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана. Об этом сообщает издание TOLO News.

Обстоятельства, при которых был сбит самолет, не уточняются. Информация о количестве жертв или пострадавших в результате крушения также не приводится.

В свою очередь, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о гибели 133 афганских военных и 200 пострадавших в результате пограничного конфликта. Кроме того, по его словам, армия Пакистана уничтожила 27 блокпостов Афганистана и взяла под контроль еще 9.

Ранее сообщалось, что пакистанские военные нанесли авиационный удар по столице Афганистана Кабулу. Кроме того, под удары попали военные объекты и бойцы в провинциях Кандагар и Пактия.

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана начались в шести приграничных провинциях 26 февраля. Кроме того, бои были зафиксированы вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика