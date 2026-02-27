Казино Caesars Palace из Лас-Вегаса зарегистрировало в РФ товарный знак

Фото: Getty Images/Kevin Carter

Казино Caesars Palace из Лас-Вегаса, известное по кинокартинам "11 друзей Оушена", "Железный человек" и "Рокки-3", зарегистрировало в России свой товарный знак. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение было подано 7 апреля 2025 года, а в качестве заявителя указана американская компания "Сизарс Лайсенс Компани". Товарная марка охватывает два класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди них значатся слот-машины, автоматы для игры, а также канцелярские товары.

Ранее Роспатент одобрил прошение американской корпорации Google о регистрации в России товарного знака умного помощника. Согласно документу, под этим брендом фирма сможет предлагать пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки информации, аналитики и исследований.

До этого аналогичную заявку подала компания из США PepsiCo. Она зарегистрировала сразу 10 товарных знаков, в число которых вошли Lay's Stix, "Хрус Team. Барная коллекция", Cheetos и другие.