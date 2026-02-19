Форма поиска по сайту

19 февраля, 13:03

Экономика

"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию товарного знака "Можно, а зачем?"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию товарного знака "Можно, а зачем?". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки поступили 17 февраля 2026 года. Товарные знаки будут зарегистрированы по классам № 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят изделия из кожи, напитки, реклама, одежда и обувь, автомобили и запчасти, реклама, игры и игрушки, печатные издания, передача сообщений, изображений и постановка шоу.

Ранее японский концерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Lexus. Заявление было подано в конце апреля 2024 года, а положительное решение принято 13 января 2026-го. Исключительные права на бренд продлятся до мая 2034 года.

Кроме того, товарный знак в России зарегистрировал и Mercedes-Benz. Соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. Компании официально разрешены производство и продажа автомобилей, а также запчастей для Mercedes-Benz на территории страны.

бизнесэкономикаавто

