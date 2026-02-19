Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:58

Политика

Песков не стал ничего добавлять к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским

Фото: kremlin.ru

Кремлю пока нечего добавить к характеристике трехсторонних переговоров в Женеве, которую ранее дал глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также не назвал точные дату и место следующего раунда консультаций. По словам представителя Кремля, журналистов проинформируют сразу, как только в этом вопросе появится конкретика.

Очередные переговоры делегаций России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. Длительность первой встречи составила 6 часов, а во второй день стороны общались около 2 часов. Песков уточнял, что такой тайминг не говорит об отсутствии прогресса.

После завершения встреч Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По данным СМИ, стороны в ходе консультаций добились значительного прогресса в определении условий прекращения огня.

Сюжет: Переговоры по Украине
