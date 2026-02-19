CNN: в трехсторонних переговорах по Украине был достигнут прогресс

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Представители вооруженных сил, участвовавшие в трехсторонних приговорах в Женеве, добились "значительного" прогресса в определении условий прекращения огня. Об этом сообщает RT со ссылкой на американский телеканал CNN.

Как рассказал каналу неназванный источник, знакомый с ходом переговоров, стороны согласовали ключевые условия и разъяснения, которые помогут заложить основу для будущих соглашений.

По словам инсайдера, военные консультации вселили в чиновников "осторожный оптимизм".

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций России, Украины и США прошел в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день встреча длилась 6 часов, на следующий день – 2 часа.

Российскую сторону в этот раз представляли помощник президента и глава переговорной группы Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны Украины на переговорах присутствовали глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

От США участвовали спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

СМИ позже писали, что встреча в Женеве была напряженной. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.