Бутовская линия метро работает штатно после устранения неисправности в одном из поездов

Бутовская линия столичного метрополитена работает штатно после устранения неисправности в одном из поездов, сообщила пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что утром 19 февраля на станции "Битцевский парк" остановили поезд, в котором зафиксировали техническую неисправность. Состав оперативно убрали с линии. Теперь точные причины ЧП установит специальная комиссия.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает", – указали в пресс-службе.

Из-за инцидента на Бутовской линии были временно увеличены интервалы движения составов. Позже движение ввели в график.

До этого несколько поездов задерживались в пути из-за того, что человек пострадал на станции Минская МЦД-4. ЧП произошло из-за нарушения пассажиром правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания помощи пострадавшему составы пустили по соседним путям, затем движение электропоездов было введено в график.

