19 февраля, 15:15

Шоу-бизнес

Суд ужесточил наказание курьеру, осужденной по делу Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мособлсуд ужесточил наказание курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по делу певицы Ларисы Долиной. Срок ее наказания увеличили на 3 месяца, передает ТАСС.

"Путем частичного сложения наказания назначить Цырульниковой общий срок в 7 лет 3 месяца лишения свободы", – говорится в сообщении.

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году, когда под влиянием аферистов продала свою квартиру в Москве и отдала полученные деньги. В результате судебных разбирательств 4 участника схемы были приговорены к срокам от 4 до 7 лет. Кроме того, Цырульниковой предписали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальным – 900 тысяч.

Защита фигурантов настаивает на отмене обвинительного приговора. Адвокаты утверждали, что в приговоре допущена юридическая ошибка, так как сумма ущерба от продажи квартиры вменена фигурантам дважды.

В ходе гражданского судопроизводства Долина оспорила сделку по продаже недвижимости. За ней было сохранено право собственности на квартиру. Однако позже в Верховный суд была подана жалоба на это решение.

Дело пересмотрели, и в результате право собственности признали за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025 года представители певицы передали ей ключи от квартиры.

В Москве завершилась история с квартирой певицы Ларисы Долиной

