19 февраля, 16:28

Город

Столичному бизнесу напомнили о правилах размещения флагов ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Управляющие компании многоквартирных домов, собственники торговых, административных и офисных зданий Москвы должны вывесить флаги ко Дню защитника Отечества. Об этом напомнили в Объединении административно-технических инспекций города (ОАТИ; "Контроль Москвы").

К 23 февраля УК и собственникам указанных зданий необходимо вывесить государственный флаг России и флаг Москвы. Их монтаж необходимо выполнить до 18:00 22 февраля, а до 09:00 24 февраля – демонтировать.

"При условии нахождения лицом к размещаемым объектам государственный флаг Российской Федерации вывешивается слева, флаг города Москвы – справа. Контроль за объектами обеспечивает Инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ", – уточнил первый заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков, слова которого привел портал мэра и правительства столицы.

Уточнить вопросы о праздничном оформлении и узнать о других обязательных требованиях можно на платформе "Открытый контроль". Кроме того, при помощи сервиса "Вопрос контрольному органу" можно написать инспектору "Контроля Москвы" и получить оперативный ответ на интересующий вопрос.

В частности, сервис "Консультирование" позволит записаться на развернутую консультацию в ОАТИ, а "Календарь контрольных дат" покажет все праздничные и памятные даты, к которым необходимо организовать тематическое и праздничное оформление.

Множество культурных площадок столицы подготовили свою программу ко Дню защитника Отечества. Всего в городе пройдут более 200 мероприятий.

Специальный показ фильма "Офицеры" состоится в многофункциональном зале "Горький Холл", также посмотреть его можно в кинотеатрах "Вымпел", "Спутник" и "Тула" сети "Москино".

В "Космосе", "Спутнике" и "Искре" также можно будет увидеть кинокартину "Подольские курсанты", а в "Сатурне", "Жуковском" и "Вымпеле" зрителям представят фильм "Батальонъ".

Собянин сообщил, что 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной

