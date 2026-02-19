Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе.

Игра, длительность которой составила 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Рублев выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. Циципас, в свою очередь, отметился 8 эйсами, допустив при этом 1 двойную ошибку и не реализовав ни 1 из 6 брейк-пойнтов.

В следующем круге 28-летний Рублев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Кареном Хачановым.

Ранее россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) она проиграла теннисистке из Канады Виктории Мбоко.

Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко, которая была посеяна под 10-м номером. Андреева имела 5-й номер.