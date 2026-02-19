19 февраля, 17:45Спорт
Ски-альпинист Филиппов фразой "мужик сказал – мужик сделал" отреагировал на медаль ОИ
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем телеграм-канале прокомментировал завоеванное серебро на Олимпийских играх в Италии фразой "мужик сказал – мужик сделал".
"Вот она – медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема", – подчеркнул спортсмен.
Филиппов занял второе место в спринтерской гонке на ОИ. Он первым из россиян завоевал медаль этих олимпийских соревнований. Золото взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.
Филиппов в ходе чемпионата мира 2025 года занимал 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе 2026 года – третье место на этапах Кубка мира по Франции и Испании в спринте.