Ски-альпинист Филиппов фразой "мужик сказал – мужик сделал" отреагировал на медаль ОИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем телеграм-канале прокомментировал завоеванное серебро на Олимпийских играх в Италии фразой "мужик сказал – мужик сделал".

"Вот она – медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема", – подчеркнул спортсмен.

Филиппов занял второе место в спринтерской гонке на ОИ. Он первым из россиян завоевал медаль этих олимпийских соревнований. Золото взял испанец Ориоль Кардона Коль, а бронзу – француз Тибо Ансельме.

Филиппов в ходе чемпионата мира 2025 года занимал 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе 2026 года – третье место на этапах Кубка мира по Франции и Испании в спринте.

