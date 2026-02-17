Форма поиска по сайту

17 февраля, 21:54

Спорт

Фигуристка Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде

Фото: РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За прокат фигуристка получила 72,89 балла.

Всего в короткой программе выступят 29 фигуристок, а произвольную программу они представят 19 февраля.

Петросян выступала под вторым стартовым номером. Она рассказала, что, по ее ощущениям, все прошло спокойно. Петросян призналась, что получала огромное удовольствие от проката и не волновалась, а также выразила надежду на то, что удовольствие получали и зрители.

"Баллы? Хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине", – добавила спортсменка, слова которой привел ТАСС.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании на Играх, рассказал, что хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку. Последний выступал со своей произвольной программой сразу после россиянина.

Украинец заявил, что катание после "нейтрального" спортсмена оказало влияние на его психологическое состояние. Гуменник связал такое поведение с позицией федерации, против которой "спортсмен не может никак пойти".

