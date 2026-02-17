Форма поиска по сайту

17 февраля, 20:53

У россиян стали исчезать сообщения в Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Россияне столкнулись с новой проблемой в работе Telegram. У некоторых пользователей начали исчезать отправленные сообщения, передает РИА Новости.

По словам клиентов мессенджера, в такие моменты на главной странице сервиса появляется надпись "нет чатов".

Вместе с тем пользователи обратили внимание на сбои при переключении на конкретного человека. В частности, при выборе определенного адресата платформа начинает открывать переписку с одним и тем же контактом. Вернуть корректную работу помогает только полная перезагрузка приложения.

Замедление работы Telegram в России началось 10 февраля. Причиной стало игнорирование российского законодательства.

Спустя время в СМИ появилась информация о полной блокировке мессенджера 1 апреля. Однако в Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к информации, предоставленной ранее.

В свою очередь, в Госдуме указали на существующую надежду на снятие ограничения с платформы. В частности, депутат Андрей Свинцов указал на блокировку Telegram свыше 230 тысяч нежелательных каналов и файлов на текущей неделе.

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о полной блокировке Telegram весной

