Эксперт Наумова рекомендовала создавать неудобную финансовую ситуацию для взрослых детей

Родителям важно создавать у детей ощущение потребности в приумножении капитала и давать свободу в решении проблем, чтобы потом не содержать их во взрослом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее выяснилось, что 69% опрошенных россиян считают, что родители должны оказывать финансовую поддержку детям как минимум до 25 лет. При этом каждый десятый респондент настроен поддерживать ребенка только до 18-летия, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда.

По мнению психолога, родителям важнее не ставить возрастную планку, после которой можно будет полностью лишить ребенка обеспечения, а планомерно воспитывать в нем финансовую самостоятельность.

"Уже шестилетнему стоит раз в неделю давать немного денег на какие-то мелкие расходы. При этом важно объяснять, что он должен стараться укладываться в эту сумму, а если мечтает купить что-то дорогостоящее, то откладывать их каждую неделю, копить, планировать", – пояснила психолог.

Одновременно с этим не надо спешить исполнять все детские желания, чтобы постоянно было чувство, что чего-то не хватает, хотелось бы большего. Плюс нужно постепенно давать больше свободы и возможности пытаться решать какие-то проблемы в жизни самостоятельно. Часто в таком случае дети уже к 14–16 годам хотят попробовать подзаработать, отметила эксперт.





Наталья Наумова детский психолог, нейропсихолог Главной же ошибкой родителей становится стремление тотально решать за ребенка все проблемы и оплачивать все его желания. Так в итоге и формируется инфантильность. И, как правило, выросшие дети, которые и в 25 все еще не готовы работать, обеспечивать себя, до этого находились под полной опекой родителей и в зависимости от их мнения.

Но даже в этом случае нельзя взять и бросить взрослого ребенка на произвол судьбы. Важно беседовать, поддерживать и, возможно, поработать с психологом.

"Если и поддерживать деньгами, то только на самое необходимое, создавая "немного неудобную финансовую ситуацию", чтобы постоянно возникала потребность в деньгах и это подталкивало на активные действия по изменению ситуации", – подчеркнула Наумова.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова предостерегла от того, чтобы платить детям за хорошие оценки. Материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает его внутреннюю мотивацию развиваться.

