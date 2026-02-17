Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:22

Происшествия

Туристка из Британии могла стать жертвой колдовского ритуала в ЮАР

Фото: depositphotos/Samiramay

Туристка из Великобритании могла стать жертвой колдовского ритуала в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщает Lenta.ru.

71-летняя женщина по имени Лорна Максорли пропала в сентябре 2025 года во время прогулки в поисках диких животных у озера в городе Мкузе – она не вернулась в отель. Через время были начаты масштабные поиски, в которых задействовались дроны, собаки и вертолет, однако найти британку не смогли.

Журналисты выдвинули предположение, что Максорли была похищена – местные целители верят, что зелья из конечностей белых людей приносят силу и богатство. По словам специалиста по зулусской культуре Джейкоба Нтшангасе, подобные случаи происходят часто.

Более того, неназванный чиновник указал на то, что в этом районе с 2022 года пропали не менее 10 человек, однако полиция не комментирует возможную связь исчезновения туристки с ритуальными убийствами. Кроме того, ежегодно в южной части Африки фиксируют нападения на людей с альбинизмом, чьи тела впоследствии используются в обрядах.

Ранее на Валааме пропала девушка. После окончания вечерней службы она ушла в неизвестном направлении. Ее поиски на острове и территории вокруг него продолжает местное население и монастырская братия.

При этом в поисковом отряде подчеркнули, что покинуть остров самостоятельно сложно и "нереально", поскольку для этого нужно пройти около 40 километров по льду до Сортавала. Никакого транспорта, кроме монастырского, не было.

