Экономист Сафонов назвал плюсы формулы расчета отпуска по календарным дням

В Общественной палате поддержали идею рассчитывать отпуск по календарным, а не по рабочим дням. Насколько реализуема такая мера и к каким последствиям она приведет, разбиралась Москва 24.

Больше отдыха

Норма, по которой отпуск рассчитывается по количеству календарных, а не рабочих дней, должна быть отменена. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Нынешнюю систему расчета он назвал "несправедливой и дискриминационной". В первую очередь она ущемляет интересы работников, которые берут отдых в периоды с большим количеством государственных праздников, объяснил общественник.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП РФ Есть месяцы, где много выходных праздничных дней. Когда их учитывают в отпуске – это и стресс, и несправедливость. Считаю, что в социальной политике справедливость – один из главных принципов, поэтому думаю, что эту норму необходимо отменить.

Ранее исключить выходные из расчета отпуска предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это позволит сотрудникам полноценно распоряжаться свободным временем для решения личных и семейных вопросов.

При этом с 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Теперь работодатели обязаны учитывать все виды денежных поощрений при определении среднего заработка. Как пояснила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, теперь компании не могут использовать прежнюю лазейку в законодательстве, позволявшую исключать премии из расчета под видом иных выплат.

Пересмотр внутренних регламентов

Если новый порядок расчета отпусков будет принят, его средняя продолжительность составит примерно 36 дней. Таким образом, у россиян прибавилось бы до 8 дополнительных дней в зависимости от месяца отдыха, отметил в разговоре с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, у организаций могут возникнуть проблемы из-за того, что сотрудников на время отпусков бывает некем заменить. Кроме того, количество рабочего времени в год на каждого специалиста сократится, а дополнительные 8 дней работодатель обязан будет оплатить.

При этом брать отдых в месяцы с государственными праздниками невыгодно, потому что работник как бы дарит дни оплачиваемого отпуска.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Например, средняя продолжительность новогодних каникул – 10 дней. Если человек идет в отпуск с 1 января, он вычтет из него изначально оплачиваемые дни. Поэтому лучше в этом случае договариваться с работодателем и, например, к 10 праздничным дням добавить 14 календарных дней отпуска. Тогда в общей совокупности получится 24 оплачиваемых дня (праздничные плюс отпускные), и еще останется 14.

С учетом того, что в расчет при выплате отпускных принимаются все премиальные и обычные выплаты, самым выгодным месяцем для отпуска является февраль, подчеркнул Сафонов.

"В расчетный период попадает декабрь с годовыми премиями. Все выплаты суммируются, и исходя из этой суммы в январе будут начислены отпускные. Прибавка будет не очень большой, но тем не менее", – указал экономист.

При этом по закону полностью оплачиваемый отпуск в 28 дней предоставляется после 11 месяцев работы. Но по соглашению сторон он может быть и раньше, например, через полгода, объяснил эксперт.

"В этом случае работник как бы находится в долгу у руководства. И если он отгуляет еще незаработанный отпуск раньше, а потом решит уволиться, ему уменьшат выходное пособие. Сумму за определенное количество дней придется вернуть работодателю", – предупредил Сафонов.

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 отметила, что исключение выходных разрушит существующий единый для всех отраслей порядок. Кроме того, сейчас подобные реформы могут даться тяжело, так как многие сферы испытывают кадровый голод.

"Реформа приведет к реальному увеличению продолжительности оплачиваемого отдыха. Это повлечет дополнительные расходы на компании, которым нужно будет искать тех, кто заменит отдыхающих", – предупредила эксперт.

Она напомнила, что многие традиционно хотят уйти отдыхать летом, и в это время осложняется работа предприятий. Поэтому важно придерживаться графика отпусков, который согласовывается так, чтобы сотрудники успели передать дела. В результате компании не страдают, а те, кто остается работать, не испытывают повышенную нагрузку.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако при изменении расчета отпуска потребуется пересмотреть внутренние регламенты, шаблоны, по которым начисляются выплаты. Это потребует дополнительных усилий и времени. И каждый новый документ может привести к пропуску каких-то нюансов.

Кроме того, потенциальные изменения могут создать риск путаницы при разных режимах труда.

"Если отпуск будет считаться только в рабочих днях, потребуется пересмотр внутренних регламентов компании, в частности, для сменных графиков. Тогда возможны ошибки в расчетах отпускных, что может привести к недовольству сотрудника, налоговым рискам для бизнеса, доначислениям, штрафам и пени", – предупредила эксперт.

Также из-за возможных ошибок возрастет вероятность споров с работниками, трудовых проверок и судебных исков, заключила Лоикова.

