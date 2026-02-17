Форма поиска по сайту

17 февраля, 19:37

Политика
NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации

Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации – СМИ

Фото: kremlin.ru

Киев впал в панику из-за возвращения помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве, сообщает The New York Times.

"Само появление Мединского – бывшего министра культуры и историка по образованию, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной, – многие в Киеве восприняли как тревожный знак", – следует из публикации.

В частности, украинские представители опасаются ужесточения переговорного процесса из-за этого, уверены журналисты.

Трехсторонняя встреча с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона стартовала в Женеве 17 февраля. Консультации, проходящие в закрытом режиме, завершатся 18-го числа.

Третий раунд направлен на рассмотрение ключевых вопросов урегулирования украинского кризиса, включая территории и возможное энергетическое перемирие.

Причем в украинской делегации, помимо появившихся опасений относительно Мединского, зреют и другие разногласия, указывали СМИ. Утверждалось, что представители Киева разделились на две коалиции.

Первая, возглавляемая главой офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступает за скорейшее соглашение под руководством США, опасаясь упустить окно возможностей.

Вторая коалиция, находящаяся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, менее склонна к соглашению.

Российская делегация прибыла на место трехсторонних переговоров в Женеве

Сюжет: Переговоры по Украине
