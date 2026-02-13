Песков: следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

В первый раз делегации России, Украины и США собрались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля.

В ходе последней встречи представители России и Украины достигли соглашения об обмене 314 военнопленными. Также, по данным СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

На третьем раунде планируется вновь поднять территориальный вопрос, заявлял украинский президент Владимир Зеленский. В частности, он выразил недовольство предложением США по установлению свободной экономической зоны, но заверил, что Киев готов к обсуждению этой темы.

Вместе с тем журналисты предположили, что администрация Вашингтона может выйти из переговорного процесса в ближайшие недели. Такое потенциальное решение будет связано с промежуточными выборами в палату представителей и сенат США, которым глава Белого дома Дональд Трамп будет уделять больше времени, отодвигая украинский вопрос на второй план.