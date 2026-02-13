Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 14:01

Политика
Главная / Новости /

Песков: следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля

Песков назвал дату и место нового раунда переговоров по Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

В первый раз делегации России, Украины и США собрались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля.

В ходе последней встречи представители России и Украины достигли соглашения об обмене 314 военнопленными. Также, по данным СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

На третьем раунде планируется вновь поднять территориальный вопрос, заявлял украинский президент Владимир Зеленский. В частности, он выразил недовольство предложением США по установлению свободной экономической зоны, но заверил, что Киев готов к обсуждению этой темы.

Вместе с тем журналисты предположили, что администрация Вашингтона может выйти из переговорного процесса в ближайшие недели. Такое потенциальное решение будет связано с промежуточными выборами в палату представителей и сенат США, которым глава Белого дома Дональд Трамп будет уделять больше времени, отодвигая украинский вопрос на второй план.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика