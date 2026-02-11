Bloomberg: Зеленский заявил о новом раунде переговоров 17–18 февраля

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет на следующей неделе – 17 или 18 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам политика, с соответствующей инициативой выступил Вашингтон. Он также рассказал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.

Зеленский добавил, что "не в восторге" от предложения США установить свободную экономическую зону. Однако он уточнил, что Киев готов к обсуждению этой темы.

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля. Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

Помимо этого, как выяснили СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты. После этого Зеленский заявил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США. Однако в Кремле опровергли эту информацию.

