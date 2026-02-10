Форма поиска по сайту

10 февраля, 21:21

Политика
Песков: Россия согласна на мир, в котором полностью обеспечены ее интересы

Фото: kremlin.ru

Россия стремится к миру, который гарантирует полную защиту и реализацию ее национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в интервью ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что достижение такого мира является приоритетом для нынешнего и будущих поколений.

В начале февраля Абу-Даби вновь стал площадкой для трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Главным итогом этой встречи был обмен военнопленными по 157 человек с каждой стороны.

5 февраля Россия получила обратно 157 своих военнослужащих и троих гражданских лиц, включая жителей Курской области, а Украина – аналогичное количество своих пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к продолжению диалога, предложив США в качестве места проведения следующего раунда, подчеркнув открытость к любым форматам, способствующим установлению мира.

