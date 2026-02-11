Форма поиска по сайту

11 февраля, 15:55

Технологии

Оперштаб по развитию технологий ИИ создадут в России

Фото: 123RF.com/annastills

В России создадут федеральный оперативный штаб по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минцифры.

Новый штаб будет рассматривать вопросы внедрения ИИ и повышения его результативности. Структура в том числе займется координацией разработки и внедрения доверенного искусственного интеллекта, а также увеличением вычислительных мощностей для ИИ.

Ожидается, что сотрудниками штаба станут представители организаций из ИИ-индустрии, федеральных ведомств, субъектов РФ и Российской академии наук.

Ранее стало известно, что установка отечественного ИИ на смартфоны и другую реализуемую в России электронику может стать обязательной. В аппарате представителя кабмина Дмитрия Григоренко указали, что такая мера позволит укрепить технологическую независимость РФ.

Уточнялось, что детали этого решения еще прорабатываются. С учетом пожеланий кабмина Минцифры должно разработать рамочный закон и направить документ на согласование в правительство до конца февраля, сообщает источник, близкий к профильным ведомствам.

