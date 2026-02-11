Бывшая невеста Гуфа Салахова опубликовала фото с новым возлюбленным

Фото: телеграм-канал "3Kitana69"

Бывшая невеста рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.), блогер Разият Салахова, опубликовала в своем телеграм-канале фото с новым возлюбленным.

Имя своего спутника девушка предпочла не называть, подписав фото: "С любимым".

Осенью 2024 года Гуф сделал Салаховой предложение прямо во время концерта в столице. Однако свадьба так и не состоялась. Уже весной 2025-го девушка призналась, что не готова к замужеству. В конце августа того же года блогер официально объявила о разрыве с Гуфом.

Ранее бывшую жену Гуфа, блогера Айзу Анохину обвинили в плохом отношении к жениху Степану Кузьменко. Одна из подписчиц написала, что блогер сосредоточена исключительно на себе и своих чувствах, в то время как молодой человек рядом выглядит "почти как безделушка". Однако Анохина отвергла все обвинения и заявила, что ее отношение к Кузьменко нельзя описать словами.