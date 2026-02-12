Львова-Белова помогла еще одному ребенку воссоединиться с семьей в РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале сообщила, что еще один ребенок смог воссоединиться с семьей в России, передает RT.

По ее словам, пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет – четыре мальчика и одна девочка – смогут воссоединиться с близкими на Украине.

Она отметила, что работа ведется по поручению Владимира Путина и охватывает не только Россию и Украину, но и третьи страны.

Ранее Львова-Белова заявляла, что киевские власти прибегают к запугиванию семей, угрожая принудительным изъятием детей и эвакуацией. Так она прокомментировала принятый Верховной радой Украины закон о принудительной эвакуации детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.