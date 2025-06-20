Захарова заявила, что более 100 детей из украинского списка нашлись в ФРГ

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Более 100 детей, в похищении которых Украина обвиняла Россию, нашлись в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам дипломата, страны Северной Европы даже не знают количество пропавших украинских детей на своей территории.

"Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет", – сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что в европейских странах детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей.

Киев передал российской стороне список детей, оказавшихся в трудной ситуации из-за украинского конфликта, по итогам прошедшего в Стамбуле второго раунда переговоров РФ и Украины. В перечень вошли 399 фамилий.

Помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что вопрос возвращения детей семьям стал центральной темой в рамках второго раунда переговоров. Вместе с тем он обвинил Украину в корыстном привлечении внимания европейских политиков темой похищения детей.