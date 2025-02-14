Львова-Белова: двое детей вернулись в Россию из Украины при содействии Катара

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Две сестры вернулись в Россию из Украины при посредничестве Катара и при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка. Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, в работе также помогал Международный комитет Красного Креста и представители профильных ведомств.

Она рассказала, что дети проживали на Украине с бабушкой и дедушкой, а их мать работала в РФ и регулярно их навещала. После начала спецоперации вернуться за дочерьми на Украину женщина уже не смогла.

Львова-Белова уточнила, что на данный момент с близкими в России воссоединились 17 детей из 11 семей и 95 детей из 75 семей вернулись к родственникам на Украине и в других странах.

Ранее пять семей с детьми смогли вернуться из Сирии в Россию. Самолет МО РФ доставил из арабской республики 16 человек, из которых девять – дети.

За содействие Львова-Белова поблагодарила Минобороны, МИД и российское посольство в Сирии, а также другие ведомства.