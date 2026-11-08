Все АЗС сети "Трасса" в Подмосковье прекратили работу

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Все 53 автозаправочные станции сети "Трасса" в Московской области приостановили работу, их владелец – ПАО "ЕвроТранс" – может столкнуться с банкротством. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики.

Собственник имущества компании – "Газпромбанк Лизинг" – начал изымать все 57 АЗС, которые предоставлялись "ЕвроТрансу" в лизинг. Из них 53 расположены в Подмосковье, еще четыре – в других регионах России.

По данным ведомства, 40 заправок в Московской области уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыли. Еще 17 станций планируют изъять до конца недели. В пресс-службе также отметили, что ПАО "ЕвроТранс" грозит процедура банкротства.

Финансовые трудности у компании начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве "ЕвроТранса" из-за неисполнения обязательств перед кредитной организацией.

В банке уточнили, что более пяти месяцев пытались договориться с компанией об урегулировании задолженности, однако та не выполняла свои обязательства. В конце июля аналогичные уведомления опубликовали банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".

Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров "ЕвроТранса" Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров компании по делу о хищении топлива. По версии следствия, речь идет о бензине, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса ГСМ".

В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября заседание по проверке обоснованности заявления Сбербанка о признании топливного оператора банкротом. Позднее аналогичные иски в суд направили Альфа-банк, "Цифра банк" и "Солид банк".

Ранее ФАС возбуждала дело против сети АЗС "Трасса" из-за признаков монопольно высоких цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Проверка проходила в августе 2026 года.