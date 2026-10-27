В конгрессе США хотят сорвать поставки российского дизеля

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В конгрессе США хотят сорвать поставки российского дизтоплива. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин предупредил американские нефтяные компании о штрафах и уголовной ответственности за участие в таких сделках, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте юридического комитета палаты представителей США. Об этом сообщает aif.ru.

По оценке Раскина, генеральная лицензия № 135, выданная Минфином США, не отменяет законодательный запрет на импорт российских энергоносителей, который действует с 2022 года. Из этого конгрессмен делает вывод: компании, причастные к поставкам дизеля из России, могут понести ответственность.

Нарушителям грозят гражданские штрафы в размере до двукратной стоимости сделки и уголовные штрафы до одного миллиона долларов. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет. Раскин обратил внимание и на десятилетний срок давности: он позволит привлекать виновных к ответственности и после смены администрации США.

Отдельные предупреждения группа американских законодателей направила крупнейшим банкам, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также портовым властям. У них потребовали сохранить контракты, финансовую документацию и переписку, связанную с возможными поставками российского топлива.

По данным Reuters от 23 октября, танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн российского дизеля вышел из порта Приморск. Предполагаемой датой его прибытия в США называлось 7 ноября.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Он отметил, что в октябре российские компании могут отправить за рубеж 500 тысяч тонн дизтоплива.